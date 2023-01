Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrano aver definitivamente archiviato la loro storia d’amore. Anche durante la diretta del 2 gennaio i due non hanno in alcun modo mostrato di poter raggiungere un punto d’incontro, con l’influencer campana che è stata fischiata dal pubblico in studio.

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha chiamato in mistery Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria per capire a che punto è la loro relazione, e mentre l’ex volto di Forum sembra essere ancora possibilista, per la Fiordelisi è tutto finito.

Lo scontro in diretta tra Antonella e Edoardo

La Casa è ormai divisa in due opposte fazioni (Persiani e Spartani) e Signorini chiede ad Antonella se dietro le sue provocazioni ci sia un po’ di strategia. Ma lei nega e il pubblico in studio la sommerge di fischi. “Per me quando una persona manca di rispetto finisce la storia. Mi sono sentita sola tutta la settimana, in un momento di difficoltà. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con chi ho discusso, si è fatto plagiare da loro. Non doveva farlo, sono stata la prima a difenderlo quando Oriana l’ha chiamato cane, poi lei gli ha toccato il pistolino e lui rideva, è normale? Mi ha detto cose spregevoli. Per me è finita”, ha spiegato la Fiordelisi. “Io speravo che Antonella vedendo almeno una clip - replica Donnamaria - si rendesse conto di aver sbagliato almeno in una cosa, non in tutto, e mi chiedesse scusa. Mi fa vomitare un atteggiamento di questo tipo”. "Lui tutto il giorno non mi considerava e la sera alle 4 del mattino e mi voleva titillare. La notte viene per stare con me e perché gli amici suoi non lo vedevano”, ribatte Antonella. Edoardo prova a parlare ma viene continuamente interrotto dall’ormai ex fidanzata: “Antonella ha fatto la scema con Antonino, Andrea, Daniele davanti a me”, sottolinea Donnamaria.

A quel punto, Alfonso Signorini chiede ad entrambi se c’è un futuro, ma non prima di aver rimproverato Edoardo per le brutte espressioni usate i giorni scorsi: “Sentire espressioni come tr*ia, vomito e quant’altro sono cose tremende. Al di là di tutto. Quel genere di spettacolo la gente da casa non lo vuole vedere. Queste cose fatele a casa vostra”. “Finché non ammetterà di aver sbagliato per me non è possibile continuare”, dice Donnamaria. Antonella, invece, è irremovibile: “Per me no”.

Anna Pettinelli distrugge Antonella Fiordelisi

Lo scontro in diretta tra i Donnalisi ha provocato la reazione del popolo social. Anche Anna Pettinelli ha voluto dire la sua su Twitter, in particolare su Antonella Fiordelisi: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi”.