Patrizia Rossetti ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta del 2 gennaio, la presentatrice ha scelto di ritirarsi dal reality show, e come raccontato da un Alfonso Signorini particolarmente dispiaciuto, la scelta dell’ormai ex vippona è dovuta ad un problema di natura fisica che la affligge da diverse settimane, e che nei prossimi giorni la obbligherà a sottoporsi a scrupolosi controlli medici.

Patrizia Rossetti si ritira dal Gf Vip: "Ho dolori in tutto il corpo"

L’uscita di scena di Patrizia è stata preceduta dall’incontro/scontro con Wilma Goich. Una volta terminato il confronto tra le due, Signorini ha convocato la Rossetti nel salotto del loft in quanto informato di un suo importante annuncio: “Ho deciso di ritirarmi. Ho dolori in tutto il corpo. Sono 15 giorni che non sto bene. Provo un disagio fisico, non voglio far preoccupare nessuno ma non mi sento giusta, non vado bene. Non me la sento di continuare. Ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente di strano. Forse c’è un’infezione, non so a cosa è dovuta. Ma non sto bene, mi dispiace ma non riesco ad essere attiva. Non dormo da tre giorni, i dolori mi vanno allo stomaco”.

Alfonso Signorini, visibilmente dispiaciuto, ha provato ad indagare sul malessere di Patrizia, chiedendole se magari potesse avere un’origine di natura psicologico: “Non credo. In questi mesi ho avuto dei momenti di cedimenti e angoscia e ne ho parlato spesso con gli autori e la psicologa, però adesso è proprio una questione fisica. Ho fatto una settimana di pastiglie, ma non mi posso impasticcare tutti i giorni”, ha detto la Rossetti, che è stata invitata dal conduttore a prendersi qualche minuto per riflettere prima di comunicare la sua decisione ufficiale. Ma Patrizia Rossetti è stata inamovibile. Non appena richiamata in causa, ha ribadito la sua volontà di abbandonare il programma: “Io vado Alfonso. Anche ora che parlo ho ancora dolori e non mi sento giusta. Magari è una stupidaggine ma è meglio che vada perché voglio capire cosa ho”.