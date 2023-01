Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 gennaio è andato in scena il secondo round tra Luca Onestini e Soleil Sorge. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato messo “al bando” per la sua qualità di infilarsi con estrema facilità in tutte le dinamiche del reality, circostanza che lo ha messo in cattiva luce soprattutto agli occhi dei maschi della Casa.

Luca Onestini e Soleil Sorge sono nuovamente arrivati allo scontro: “Lui ha sempre fatto i soliti saltimbanchi a ogni reality”, sostiene l’opinionista. “Saltimbanchi? Guarda che ‘saltinbanchi' non è nella lingua italiana”. Applausi scroscianti dal pubblico dopo la stoccata di Onestini, ma Soleil non si scompone e replica con una frecciatina: “Guarda che l'applauso che stai sentendo è comandato, eh”. In seguito, i due hanno un accesissimo faccia a faccia in studio, ma l’influencer italo-statunitense sembra perdere il controllo, e alla fine cita Cristina Porta, l’ex fidanzata di Luca che lo ha accusato di “cose gravi”: “Ti saluta Cristina”.

Antonino e Nikita su Luca Onestini

Antonino Spinalbese, che ancora non ha fatto rientro nella Casa, interviene in collegamento ed entra a gamba tesa su Luca Onestini: “Io considero tutti i suoi atteggiamenti, da quando si sveglia fino a quando va a letto. È palese a vista d'occhio che lui reciti un ruolo, che Luca stia cavalcando tantissimi stadi di umore, stadi di personalità. Perché? Perché è un professionista, e su questo gliene devo dare atto. Non dico che finge, dico che lui è proprio così. Riesce a essere presente in ogni situazione. È cattivo, poi buono, poi arrogante, poi dolce. Non c'è una sola situazione dove non sia pronto a tutto davanti alle telecamere”. Anche Nikita Pelizon esprime la sua opinione sull’ex tronista: “Lui è super competitivo ed è venuto qua a vincere, questo ci mancherebbe”.

Faccia a faccia tra Luca Onestini e Soleil Sorge

A quel punto, Onestini procede con la sua arringa difensiva: “Io sono venuto a fare un'esperienza, credo che dia più fastidio che io abbia questa mia personalità. Io sono così. Rido, scherzo, mi diverto, sono sensibile, sono profondo e quando mi arrabbio, mi arrabbio come tutti”.

Luca è stato poi chiamato in studio da Alfonso Signorini per confronto con Soleil Sorge: “Smetti di parlare di me, amore”. “Amore non mi ci chiami. Mi chiami Liana, perché ti ho dato l’ennesimo modo di emergere. Fai i soliti saltimbanchi”. Onestini replica: “Tu sei qui per me, non sono io qui per te”. “Tu sei un bugiardo pericoloso, proprio come le cose che dici costantemente, tu sei un bugiardo pericoloso”, ribatte Soleil.

Alfonso Signorini decide di intervenire per provare a placare gli animi: “Vogliamo lasciarci con una parola buona?”. Luca Onestini: “Per me lei non esiste”.