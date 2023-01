La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta ai titoli di coda. Questa volta, dopo l’ennesima litigata, tra i due vipponi è calato definitivamente il gelo, con buona pace dei fan della ship, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip.

Edoardo Donnamaria esagera: "Antonella? Balla come una t*oia!"

Ormai i Donnalisi si ignorano completamente, e continuano a gettarsi fango addosso durante le rispettive conversazioni con gli altri coinquilini. Edoardo Donnamaria, nello specifico, ha rivolto parole piuttosto offensive nei confronti di Antonella Fiordelisi: “Si butta addosso ad Andrea (Maestrelli ndr), balla come una t*oia, una pu*tana, posso pure fare altro stasera, non è quello il problema. II problema è che purtroppo io cambio giorno dopo giorno idea su di lei. Se li abbraccia, se li fa. Il mio obiettivo adesso è proprio prendetevela se ve la regge. Cosa cancellerei dell’anno passato? Antonella. Nella vita mi auguro molto meglio di lei, nella vita cioè non mi auguro sta mer*a, sto schifo, che schifo mamma mia. Meno male che hanno visto tutti lo schifo che fa, per me è vomito e catarro e diarrea. Sai cosa succedeva fuori da qua? ‘Senti bella vieni, accompagnami in macchina’, così succedeva”.

Le affermazioni di Donnamaria stanno facendo discutere il popolo social. Sul web gli utenti sono a dir poco furiosi, nonché indignati, per l’uscita tutt’altro che elegante di Edoardo, che in sostanza dà della poco di buono alla donna con la quale fino ad una settimana fa era fidanzato.

Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera, riserverà senza dubbio un’ampia porzione della diretta alla fine della relazione tra Antonella e Edoardo, ed è ipotizzabile che il conduttore chiederà conto a Donnamaria delle sue affermazioni, che a nostro modo di vedere sono decisamente gravi e misogine.