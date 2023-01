Che fine ha fatto Antonino Spinalbese? E’ questa la domanda che i telespettatori del Grande Fratello Vip si pongono ormai da due giorni, ovvero da quando l’ex hair stylist è stato costretto ad abbandonare temporaneamente il bunker di Cinecittà per sottoporsi ad alcuni controlli medici.

Secondo alcune versioni social, Antonino avrebbe lasciato la Casa per trascorrere il Capodanno insieme alla figlia Luna Marì. Voci che metterebbero Spinalbese in una condizione di privilegio rispetto ai suoi coinquilini, costretti a trascorrere le festività natalizie lontano dai propri cari. In realtà, a dispetto di quanto si mormora sui social, Antonino non ha ricevuto nessun trattamento "speciale".

Antonino non ha visto Luna Marì: la foto non lascia dubbi

Spinalbese ha lasciato la Casa del Gf Vip il 31 dicembre, prima che scoccasse la mezzanotte. A comunicarlo sono stati gli stessi autori attraverso un comunicato stampa ufficiale: “Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip per sottoporsi ad accertamenti medici”. Ed è esattamente così che stanno le cose. Antonino non ha rivisto la figlia Luna Marì, che diversamente da quanto ipotizzato sul web, il 31 dicembre si trovava a Napoli insieme a Belén Rodriguez e a Stefano De Martino. A testimoniarlo c’è una foto postata alcune ore fa, scattata durante un pranzo di famiglia che si è tenuto nella villa di Posillipo dove vive il conduttore partenopeo. Tra i commensali compare anche la piccola Luna Marì, seduta sulle gambe di mamma Belén.

(foto Fanpage.it)

I motivi dell’uscita di Antonino Spinalbese dalla Casa sono legati esclusivamente al suo stato di salute. Era stato proprio il vippone a raccontare ad alcuni coinquilini di esseri sottoposto alle analisi del sangue dopo aver lamentato una serie di fastidi. L’ex di Belén Rodriguez, com’è noto, soffre di una malattia autoimmune al pancreas, che lo obbliga periodicamente ad una serie di controlli.

La domanda che adesso i telespettatori del reality si pongono è quando rientrerà in gioco Antonino. Una possibile risposta potrebbe arrivare da Alfonso Signorini nella puntata di questa sera.