Dopo la fine della relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, l’unica coppia nata fino ad ora nella settima edizione del Grande Fratello Vip, è emerso un dettaglio significativo riguardante Alberto De Pisis.

Quest’ultimo, nelle ultime ore, si è molto avvicinato all’ex volto di Forum, arrivando addirittura a fargli una sorta di dichiarazione d’amore, e confessando di avere una cotta per lui. Interessante è stata la reazione di Edoardo ma anche quella di Antonella Fiordelisi, che ha parlato della circostanza con Dana Saber.

Dichiarazione d'amore di Alberto De Pisis a Edoardo Donnamaria

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un momento particolarmente intimo tra Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria. Mentre era sul divano insieme a lui e a Luca Onestini, Alberto ha definito Donnamaria “Il mio fagiolino”. Poi ha aggiunto: “Guarda il taglio degli occhi che ha, e guarda la boccuccia, com’è a cuore, com’è frastagliata…”. In seguito, De Pisis ha chiesto ad Edoardo di sorridere, e quando quest’ultimo lo ha fatto, Alberto ha esclamato: “Così mi sciolgo!”.

“Ti saresti potuto innamorare di Donnamaria?”, ha chiesto Luca Onestini. “Beh, a modo mio un po’ lo sono”, ha rivelato De Pisis. Edoardo non ha reagito, rimanendo immobile e manifestando un assoluto imbarazzo.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Nel frattempo, in molti hanno notato che dopo la rottura con Edoardo, anche Antonella ha fatto riferimento ad Alberto De Pisis: “Di sicuro ora sarà contento. Sapevo che aveva un debole per Edoardo, e in questi giorni è stato con lui e non con me per consolarmi”, ha detto l’influencer campana a Dana Saber. In molti, però, hanno fatto notare che la cotta di Alberto nei confronti di Donnamaria risale ai primi giorni dal loro arrivo nella Casa del Gf Vip, prima che iniziasse la ship tra i Donnalisi. Dunque, non si tratta di uno sgarro nei confronti di Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, conscia della fine della storia d’amore con Edoardo, ha avuto un crollo emotivo, sostenendo, tra un fiume di lacrime, di non aver mai mancato di rispetto all'ormai ex fidanzato.