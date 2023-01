Antonella Fiordelisi è crollata. La crisi nella relazione tra l’influencer campana e Edoardo Donnamaria sembra aver raggiunto il punto di non ritorno. I due vipponi, ormai ai ferri corti da diversi giorni, hanno deciso di passare separati la notte di San Silvestro.

L’ex volto di Forum si è messo a ridere e a scherzare nel cortiletto della Casa del Grande Fratello Vip con Oriana Marzoli, circostanza che ha scatenato una scenata di gelosia da parte di Antonella, la quale si è offesa per il comportamento del fidanzato (o ex fidanzato), ed è scoppiata in un pianto disperato.

Il crollo emotivo di Antonella Fiordelisi

Un capannello di donne della Casa composto Patrizia Rossetti, Nikita Pelizon, Milena Miconi e Sarah Altobello ha accerchiato la Fiordelisi per provare a consolarla. Antonella sostiene di essersi sbagliata su Edoardo, il quale non si è dimostrato quello che lei pensava. Dice di non avergli mai mancato di rispetto, e ha passato un’intera puntata a doversi difendere per aver indossato una camicia di Antonino Spinalbese. E adesso lui, alla prima occasione, si lascia accarezzare da Oriana come se nulla fosse.

“Antonella non se lo merita”, commenta Patrizia Rossetti, convinta che Donnamaria non valga le lacrime dell’influencer campana, e del fatto che il ragazzo è cambiato, perché prima sembrava molto innamorato, mentre adesso, invece, non la considera. La Fiordelisi, visibilmente provata, si chiede perché Edoardo le abbia dovuto rovinare un’esperienza così bella e che stava vivendo così serenamente.

“Tu sei Antonella Fiordelisi, sei bella tosta”, prova ad incoraggiarla Patrizia, che prosegue: “Non devi buttarti giù per un uomo”. Ma nonostante il conforto offertole dalle amiche, le lacrime della vippona non accennano a fermarsi. Antonella è davvero giù di morale, ed è decisa a non perdonare il suo, ormai ex, fidanzato.