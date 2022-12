Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono ai ferri corti. Dopo l’ennesima litigata, sembra che la ship tra i due vipponi, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, sia giunta al capolinea.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

L’influencer campana, ritrovatasi in cucina con Daniele Dal Moro, ha raccontato all’ex tronista di Uomini e Donne di essere profondamente delusa dai comportamenti del fidanzato (o ex fidanzato?). Antonella lo trova troppo influenzabile, e non fa che lasciarsi trascinare dagli amici. Passa tutto il giorno con loro, e poi la notte la raggiunge a letto e si trasforma. “Il ragazzo dolce che mi accarezza sotto le coperte di giorno non esiste”, ha detto la Fiordelisi, la quale ritiene che le persone a cui Donnamaria si affianca abbiano un forte ascendente su di lui.

Antonella gelosa di Nicole Murgia?

Antonella non si fida di nessuno, Nicole Murgia compresa. Infatti, ha notato che la coinquilina orbita spesso proprio intorno ad Edoardo: “Chissà che gli dice!”, ha detto infastidita l’ex di Francesco Chiofalo. “La cosa più brutta è quando hai un uomo innamorato di te che si fa il problema degli altri”, prosegue la Fiordelisi, che fa fatica a nascondere il suo rammarico. La vippona è talmente delusa dal fidanzato che ha deciso di non dormire più con lui.

Durante il confronto tra Antonella e Daniele, è intervenuta anche Nikita Pelizon: “Tu nutrivi un interesse per Antonino Spinalbese?”, ha chiesto l’influencer triestina. Ma la Fiordelisi, senza pensarci due volte, ha risposto con un secco “No”.

Anche secondo Dal Moro, Edoardo la sta tirando troppo per le lunghe per la storia con Antonino. Secondo l’ex tronista, Antonella è una donna scherzosa, è chiaro che le piace provocare di proposito, quindi non ha senso rivangare sempre le stesse questioni.

Riusciranno i Donnalisi a fare pace?