Nikita Pelizon è sotto attacco. Il clima di tensione che si respira nella Casa del Grande Fratello Vip, dove si verificano di continuo liti e discussioni anche piuttosto accese, ha generato la rivolta da parte degli utenti social, i quali chiedono a gran voce che la produzione inizi a prendere provvedimenti seri.

Lo sfogo del team di Nikita Pelizon

Attacchi reciproci e utilizzo di parole forti sono ormai all’ordine del giorno, e il team dell’influencer triestina avrebbe intenzione di adire le vie legali per difenderla dalle accuse pesanti di alcuni dei vipponi in gara. “Continuano le diffamazioni e le offese”, scrive il team della Pelizon su Instagram. “Vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite. Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi”.

Il team di Nikita svela su Instagram alcuni retroscena riguardanti i tentativi, a quanto pare falliti, di mettersi in contatto con la gieffina. Sembra che in diverse occasioni sia stato chiesto agli autori di poter in qualche modo interagire con lei, senza però essere in alcun modo assecondati. “Ci dispiace molto. Abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e va affrontato l’argomento. Visti i tentativi inutili di dialogo, e la gravissima situazione che si è creata tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria”, conclude il team di Nikita.

Nelle ultime ore, all’interno della Casa del Gf Vip, ci sono state diverse liti che hanno rischiato di sfociare in vere e proprie aggressioni fisiche. Una situazione pesante che ha provocato la ribellione degli utenti social, i quali chiedono con forza che gli autori intervengano per porvi un freno prima che si posso ulteriormente degenerare.