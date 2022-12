Nelle ultime ore è diventato tema di discussione del popolo social che segue il Grande Fratello Vip una scena che ha visto come protagonisti Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Oriana e Luca provocano Nikita Pelizon

I due vipponi stanno avendo un atteggiamento decisamente provocatorio nei confronti di Nikita Pelizon, la quale non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne. La modella venezuelana ha fatto un gesto osé nei confronti di Onestini proprio davanti agli occhi della Pelizon. La Marzoli si è stesa sull’isola della cucina abbracciando Luca che le si è avvicinato con fare decisamente sensuale.

La reazione del popolo social

Sono in molti sul web ad accusare Oriana e Luca di provocare volutamente Nikita. “Non ha rispetto delle persone. Non ha rispetto dei luoghi. Provoca solamente. Non ha rispetto di chi lavora lì continuando a parlare in spagnolo. A me fa schifo”, ha scritto un utente su Twitter riferendosi alla Marzoli. “Ma tutta questa pantomima fatta da Oriana e Luca solo per ferire Nikita la trovo squallida. E comunque questi due, ogni due per tre, stanno sempre a parlare in spagnolo. Basta! Prendiamo provvedimenti”, scrive un altro utente.

C’è anche chi ha fatto notare che, nonostante l’atteggiamento provocatorio di Oriana e Luca, Nikita Pelizon ha mantenuto un contegno esemplare. “Oriana e Onestini sono come due bimbetti. Hanno provocato Nikita in cucina. Lui mangia le crepes di lei, parlano perennemente in spagnolo”. Poi ancora: “Niki snobba e non ci casca, ed io sono orgogliosa. Oriana cancelled”.