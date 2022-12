Pamela Prati nel corso della sua carriera è sempre riuscita a far parlare di sé, e anche dopo il polverone di Marco Caltagirone, con la partecipazione al Grande Fratello, i riflettori si sono di nuovo riaccesi su di lei.

In un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, Pamela ha dichiarato che in futuro potrebbe anche innamorarsi di una donna. La dichiarazione ha lasciato interdetti i followers, non per la sua bisessualità ma perché i fan sanno che sta frequentando Marco Bellavia, conosciuto nella casa del Grande Fratello.

L’ex gieffina, infatti, ha spiegato che sta continuando a frequentare Marco Bellavia ma che vuole andarci con i piedi di piombo visto le delusioni che ha preso in passato.

Ecco quanto ha dichiarato Pamela Prati al settimanale Novella 2000

Ecco quanto ha dichiarato: “Se potrei mai provare qualcosa per una donna? Certo che potrei, non escludo niente. Perché io sono una vera esteta e mi lascio sedurre dalla bellezza a 360 gradi. Chissà, domani potrei capitolare per una fanciulla avvenente, sia dentro che fuori non è da escludere affatto. Con Marco ci stiamo conoscendo. Abbiamo molte affinità e nutriamo un interesse reciproco tutto qui. Stiamo andando piano per adesso. Ho preso abbastanza batoste da non lasciarmi travolgere dalle emozioni fin quando non ne ho chiaro il valore”.

Anche Marco Bellavia, però ha rilasciato delle belle parole su Pamela Prati: “Certo che sono serio, non scherzavo, a me lei piace. Ma in realtà Pamela Prati mi è sempre piaciuta – dichiarò Marco quando uscì dalla Casa –. Se mi fate entrare in casa io torno molto volentieri. Di lei conservo dei bei ricordi. Quando ero dentro era una delle poche che mi ha capito davvero. Per questo le dissi che io e lei eravamo simili. In quel momento però non ha capito bene la mia frase. Quando uscirà, spero il più tardi possibile io la rivedrò molto volentieri. Poi sentiremo lei, se le sono mancato e se vuole rivedermi anche una volta che sarà fuori. Da parte mia c’è tutta la volontà di frequentarla”.