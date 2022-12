Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa incandescente. Ormai le liti sono praticamente all’ordine del giorno, e l’ultima (piuttosto accesa) ha visto come protagonisti Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

Nella notte, i vipponi si sono radunati in veranda e hanno iniziato a discutere. L’ex di Belén Rodriguez, in particolare, si è improvvisamente ritrovato a litigare prima con Luca Onestini, poi con Alberto De Pisis e infine con Patrizia Rossetti, la quale è letteralmente esplosa arrivando quasi a mettergli le mani addosso.

La lite tra Alberto e Antonino

“Tu non preoccuparti più delle mie cose, hai detto che sono zero? Anche tu lo sei diventato. Sei una delusione, taci, ne hai già sparate tante”, ha detto De Pisis rivolgendosi ad Antonino. In veranda si discuteva di commenti fatti alle spalle dei concorrenti. “Tu che hai parlato male di Onestini dal primo giorno che è entrato”, replica Spinalbese. “Se io dovessi dire cosa hai detto di tutti…”, ha chiosato Alberto.

La lite infiocata tra Patrizia Rossetti e Spinalbese

A quel punto Patrizia Rossetti è andata su tutte le furie dopo le accuse dell’ex hair stylist: “Come ti permetti di dire che gli altri sparlano? Come ti permetti di dire che le altre persone parlano, tu non hai mai detto niente?”. La Rossetti, dopo essere stata accusata di essere “una pettegola”, ha replicato con foga, urlando in faccia ad Antonino: “Hai mai visto una clip mentre parlo male di te? Non te ne frega un ca**o, con Micol è stato un problema mio. Non faccio la furba, non devi far così hai capito?”. “Io faccio quello che voglio, mi stai sputando”, ha ribattuto Antonino.

“Non ho mai parlato male, ne dovresti sapere qualcosa. Quello con Daniele in passato non è stato uno spettegolare, forse un giorno lo capirai. Non mi mettere parole in bocca che non ho detto”, ha continuato Patrizia. “Ah, Daniele allora quelle cose che ha detto erano complimenti” ha replicato Antonino con tono ironico.