Alex Belli è stato uno dei protagonisti assoluti della passata edizione del Grande Fratello Vip.

Ospite di Casa Pipol, l’ex vippone è stato chiamato a commentare l’edizione del reality attualmente in corso. L’attore ne ha approfittato per rivelare che gli autori stavano pensando di farlo rientrare tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

La presenza di Alex Belli durante il Gf Vip 6 è stata determinante, dato che in pratica è riuscito a sostenere da solo il peso dell’intera edizione. Infatti, è un maestro nel creare dinamiche e rompere gli equilibri della Casa. L’ex volto di Centovetrine ha spiegato che anche quest’anno gli era stata paventata la possibilità di fare il suo ingresso “a tempo” nel bunker di Cinecittà, ma ha declinato l’invito.

"Mi avevano proposto di rientrare nella Casa"

“La verità è che c’è stata un’idea di poter fare un ingresso - ha affermato Alex Belli -. Però, poi, alla fine dei conti dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso non me la sentivo. Anche perché il terreno dei concorrenti che ci sono all’interno di quella Casa non mi ispiravano. Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia ecc.. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game”.

Poi Alex Belli prosegue: “Io so che gli autori cercano di mettere dentro situazioni o comunque dinamiche che possono funzionare. È chiaro che se una cosa l’anno scorso ha funzionato cerchiamo di riproporla in una chiave diversa, ed è proprio questo il motivo per il quale io non ero convinto. Non sono uno che vuole fare il copia e incolla. Devi inventarti qualcosa di nuovo. Vi faccio un esempio: quest’anno hanno cercato di portare ancora l’amore libero, il triangolo, ma alla fine al pubblico non interessava più. È una roba che abbiamo già visto, snocciolato. La cosa bella dell’anno scorso è che tutto è nato per caso”.

Alex Belli su Antonino Spinalbese

E su Antonino Spinalbese: “E’ un bravissimo ragazzo, piace alle donne, è molto bravo a dribblare. Il suo problema è che comunque non riesce ad appassionare con una storia. Non fa in tempo ad iniziarne una che già è finita, e poi ce n’è subito un’altra. Non so se avete notato, ma quest’anno c’è questa ricerca spasmodica di voler per forza fare una ship”.

Il triangolo amoroso Belli-Sorge-Duran

Alex Belli parla anche del triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran: “Ha sicuramente appassionato e diviso il pubblico. Era una storia che teneva incollato lo spettatore perché non c’era mai una risoluzione, non c’era mai un ending. Non c’era un ‘vissero felici e contenti’. C’era sempre questo ‘che cosa succederà?’. Lo vedremo bella prossima puntata! Era tutto estemporaneo, era vivo! Ed era proprio questo ad attrarre i telespettatori”.

"Soleil? E' perfetta per il ruolo di opinionista"

Ma cosa pensa l’ex vippone di Soleil Sorge nel ruolo di opinionista? “Ha una verve perfetta per quel ruolo. Non ho niente da chiarire con Soleil, ci siamo salutati. Le frecciatine? Beh, sennò avrebbe scritto il manuale della simpatica. Ha scritto Il manuale della stronza e quindi deve mantenere quel personaggio. Fra l’altro le ho detto ‘Sole, guarda che ho anche io il mio manualino dello stronzo, non ti preoccupare”.