Emma Marrone e Stefano De Martino potrebbero ritornare di nuovo insieme, ma come giudici di Amici 22.

Amici 22 si avvia già verso la fase del serale, che prenderà il via a fine marzo 2023. In questi due mesi verranno scelti gli allievi più meritevoli e amati dal pubblico, ovvero i ballerini e cantanti che nel corso dell’anno hanno avuto voti e giudizi positivi da parte degli insegnanti, ma non solo. Maria De Filippi sceglierà anche i giudici, perché a quanto pare la regina di Canale 5 vuole apportare alcune modifiche al trio di giudici che è stato in carica per ben due stagioni, formato da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Colors.

Stando a quanto emerge dai rumors, Stefano De Martino non rischia di perdere il suo posto. Lo showman napoletano sarebbe già stato riconfermato dalla stessa Maria De Filippi. Sono stati in molti, negli ultimi mesi, a sostenere che De Martino non avrebbe tempo per il ruolo da giudice dati gli impegni in Rai, ma non è così. In bilico, invece, sia Stash che Emanuele Filiberto. Al posto di uno dei due, infatti, potrebbe tornare una delle pupille della conduttrice, nonché ex allieva di Amici. Stiamo parlando di Emma Marrone.

Emma Marrone giudice del Serale di Amici

Da quanto circola in questi giorni, sembra che l’allieva di Amici siederà in studio accanto al suo storico ex Stefano De Martino. In passato, Emma Marrone è stata ad Amici in due ruoli, ovvero quello di allieva cantante e successivamente quello di coach di squadra, assieme alla collega e amica Elisa. Ora potrebbe tornare nelle vesti di giudice, e la cosa che sta letteralmente facendo impazzire i fan è proprio la vicinanza al suo ex fidanzato.