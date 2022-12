L’arrivo nello studio del Grande Fratello Vip di Soleil Sorge, la quale sostituirà Sonia Bruganelli come opinionista ancora per un’altra puntata, ha riportato a galla il “veleno” ancora presente nel rapporto con Luca Onestini.

Lo scontro tra Soleil Sorge e Luca Onestini

L’ex fidanzato dell’influencer italo-statunitense, attualmente impegnato come concorrente nel reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato duramente attaccato da Soleil durante la puntata del 26 dicembre, che l’ha definito un “grandissimo giocatore”. “Lui è entrato nella Casa e si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita Pelizon. Poi, quando quest’ultima ha capito che c’era qualcosa che non andava, lui se n’è lavato le mani ed è stato addirittura in grado di manipolare l’intera Casa contro di lei. Chapeau! Sei davvero un maestro in questo. Ed effettivamente, ascoltando le loro parole, darei ragione anche io a Luca, ma guardando il daily è un po’ diverso”. L’ex tronista di Uomini e Donne, ovviamente, ha replicato all’opinionista part-time: “Soleil, visto che hai l’opportunità di fare questo nuovo ruolo, cerca almeno di farlo bene”.

Volano stracci tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini

In difesa di Luca Onestini è intervenuto suo fratello, Gianmarco, il quale ha già avuto modo di confrontarsi con l’ex cognata durante l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, nella quale lui era un concorrente e lei un'opinionista. Commentando il video dello scontro tra Soleil e Luca, Onestini Jr ha scritto: “Prima di parlare si potrebbe almeno informare sul programma, non ne azzecca una!”. Non si è fatta attendere la replica della Sorge: “Ma secondo voi è un difetto di famiglia o vuole 10 euro?”. “Ti ringrazio, ma non saprei cosa farmene del tuo cachet da 10 euro, perché è chiaro che per aver preso una supplente come te, il GF deve aver avuto problemi di budget”, ha contrattaccato Gianmarco. “Magari ci paghi un pasto, dato che siete conosciuti per lo scrocco”, ha ribattuto ancora Soleil.

Voi da che parte state?