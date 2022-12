Uomini e Donne: Federico si becca un "no". Triangolo per Gemma.

Giungono anticipazioni sulle nuove puntate del trono over e del trono classico di Uomini e Donne. C’è grande attesa soprattutto per il secondo. I tronisti rimasti, infatti, sono solo due, Lavinia Mauro e Federico Nicotera, ed entrambi hanno solo due corteggiatori, quindi sono vicini alla scelta.

Anticipazioni trono classico

Annunciata da settimane, la scelta di Federico Nicotera potrebbe arrivare da un momento all’altro, anche durante la registrazione odierna di Uomini e Donne. Del resto, entrambe le corteggiatrici del 27enne romano, ovvero Alice Barisciani e Carola Carpanelli, sono ormai al limite della sopportazione, e andare avanti col trono potrebbe voler dire per il tronista perdere una delle due, magari quella che sceglierà e che potrebbe rifilargli un bel “no”. In attesa di capire se oggi finalmente sarà il giorno tanto atteso della scelta di Federico Nicotera, si ipotizza che nel pomeriggio verranno presentati i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Dopo l’addio di Federico Dainese, avvenuto nella scorsa registrazione del programma di Maria De Filippi, ci sono ben due troni liberi. Ad occuparli dovrebbero essere una donna e un uomo. Molti sono i nomi ipotizzati, ma sembra quasi certo che siano volti nuovi estranei al mondo della televisione. Ragazzi sconosciuti al mondo dello spettacolo proprio come Lavinia e i due Federico.

Anticipazioni trono over

Intanto, per il trono over di Uomini e Donne, un nuovo triangolo vede coinvolta anche Gemma Galgani, che sarà ancora una volta fonte di molte discussioni e persino scandali, come quello che nella scorsa registrazione l’ha vista coinvolta insieme a Paola e al cavaliere Alessandro. Quest’ultimo, infatti, è uscito con entrambe le donne, ma con la seconda ci sarebbe stato ben più di bacio, cosa che l’uomo ha però cercato inutilmente di nascondere. E’ risaputo ormai che quando si parla di Gemma le polemiche e le discussioni sono all’ordine del giorno.