Oriana Marzoli regina del trash (e della volgarità). La modella venezuelana è stata tacciata di sessismo dagli utenti social per aver mimato una scena di sesso orale praticato da Nikita Pelizon a Luca Onestini utilizzando le statuite del presepe.

La scena di sesso orale mimata da Oriana Marzoli

Il video che circola in rete non ha bisogno di ulteriori commenti, e mostra Oriana scherzare con l’ex tronista di Uomini e Donne prima di avvicinarsi al presepe e prendere delle statuite che dovrebbero rappresentare i vipponi. Le stesse che avrebbe utilizzato, pochi istanti dopo, per prendere in giro Nikita e la sua cotta per Onestini.

La Marzoli ha avvicinato le statuine dei due coinquilini in questione, e giocando in maniera tutt’altro che elegante sull’interesse della Pelizon per Luca, ha abbassato il viso della statuita che rappresenta l’influencer triestina fino ad accostarli all’inguine di quella realizzata per l’ex tronista. Quest’ultimo, accortosi immediatamente della gaffe di Oriana, ha velocemente allontanato le statuine, ma ormai era troppo tardi perché le telecamere avevano già ripreso la scena.

Ma perché la vippona venezuelana ha scelto proprio quelle due statuine? Oriana, come il resto degli inquilini della Casa, è perfettamente conscia dei sentimenti che Nikita prova nei confronti di Luca Onestini, che sono stati anche oggetto di discussione durante la puntata del 26 dicembre. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato piuttosto chiaro con la Pelizon, dicendole di non essere interessato a lei. Un due di picche che ha mandato in confusione la triestina, che era convinta di piacergli.

Tuttavia, secondo Onestini, Nikita avrebbe equivocato volontariamente per apparire come una donna “sedotta e abbandonata”, così da condizionare il pubblico da casa e convincerlo a schierarsi dalla sua parte.