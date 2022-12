Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe fare il suo ingresso un nuovo concorrente pronto a sconvolgere gli equilibri interni al bunker di Cinecittà. Se l’arrivo del nuovo vippone in questione dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una doccia gelata per due dei protagonisti assoluti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L'ex di Antonella Fiordelisi pronto ad entrare nella Casa

Ma chi è il personaggio che potrebbe presto varcare la soglia della porta rossa? Si tratta di Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, che lo scorso novembre fece il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per un faccia a faccia con l’influencer campana, dal quale uscì con le ossa rotte. Il motivo? In quell’occasione la vippona gli comunicò di non provare più niente nei suoi confronti e di essere innamorata di Edoardo Donnamaria.

Gianluca Benincasa al veleno su Stefano Fiordelisi

In seguito a quel confronto in diretta televisiva, Benincasa si è reso protagonista di diverse uscite al veleno nei confronti di Stefano Fiordelisi, papà di Antonella. “Per l’ennesima volta i genitori l’hanno influenzata. Ho avuto difficoltà a essere accettato da loro, anche se sono persone buone. Ma, in questa occasione, per pulirsi la coscienza, hanno finto che non esistessi e approvato la relazione con Edoardo (Donnamaria, ndr). Alla fine lui proviene da una famiglia che ha dei titoli, il padre è avvocato, mentre la mia è una famiglia modesta. Anch’io avrei fatto come loro”, aveva rivelato Gianluca in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Proprio ieri, inoltre, Benincasa ha aspramente criticato l’atteggiamento di Fiordelisi Senior, che ha celebrato su Instagram in maniera poco elegante la vittoria della figlia al televoto per il preferito. “Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S. F. riprenditi! Stai facendo la collezione di figure di m*rda”.

L’intromissione di Stefano nella vita sentimentale della figlia è stata palesata anche da un altro storico ex di Antonella, Francesco Chiofalo, che in più di un’occasione si è scagliato contro il papà della vippona.

Rosica: "A Signorini stuzzica l'idea Gianluca Benincasa"

Adesso, stando a quanto rivelato dall’Investigatore Social Alessandro Rosica, Gianluca Benincasa potrebbe essere un nuovo inquilino della Casa del Grande Fratello Vip: “Ad Alfonso Signorini e agli autori stuzzica sempre di più l’idea ‘Gianluca Benincasa’, ex della Fiordelisi. La trattativa risulterebbe difficile, ma ad oggi non impossibile”, ha scritto Rosica su Instagram.

Nel caso in cui si concretizzasse l’arruolamento di Benincasa, per i Donnalisi sarebbe una vera e propria doccia gelata.