Rivelazioni bollenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata del 26 dicembre, due inquilini avrebbero trascorso insieme la notte sotto le coperte. Ma di chi si tratta?

La rivelazione di Wilma Goich

Mentre era in giardino con Antonino Spinalbese, Wilma Goich ha raccontato di aver visto Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme nello stesso letto. “Di là c’è chi ha raccattato i tuoi avanzi”, dice la cantante rivolgendosi all’ex di Belén Rodriguez. “Dici? Non ci credo, non è vero”, ha replicato Spinalbese. Ma Wilma è sicurissima di quello che ha visto: “Ho visto io. Era nel letto con Daniele tutta coperta. Sono passata e ho visto che erano in due nel letto”.

Il video della rivelazione fatta da Wilma Goich è diventato virale, e su Twitter alcuni utenti sostengono che le parole della vippona non corrispondano al vero. Oriana e Daniele, infatti, stando ad alcune voci che circolano sui social, non avrebbero passato la notte insieme sotto le coperte, ma pare che l’ex tronista di Uomini e Donne sia andato a dormire sul divano per via del volume alto della musica. Secondo altri, invece, anche ammesso che fosse successo davvero, non ci sarebbe nulla di male nell’avvicinamento tra i due coinquilini.