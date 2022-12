Le vacanze del clan Ferragnez all’Alpe di Siusi, nello splendido scenario delle Dolomiti, sono giunte al capolinea. Presente tutta la famiglia: da Chiara a Fedez, con i piccoli Leone e Vittoria, da Valentina a Francesca, da Marco Ferragni a Marina Di Guardo, da Franco Lucia a Annamaria Berrinzaghi. Tutti riuniti per trascorrere insieme i giorni di Natale all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

Il fratello "segreto" di Chiara Ferragni

C’era anche il fratello “segreto” della prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo. Nonostante la vita dell’imprenditrice digitale sia perlopiù pubblica e condivisa sulle diverse piattaforme social, questo è un dettaglio che Chiara non aveva mai mostrato prima, o quasi. Tutti conoscono la famiglia Ferragni, composta da mamma Marina, papà Marco e le sorelle Francesca e Valentina. Ma non tutti sanno che la moglie di Fedez ha un fratellino più piccolo, nato dalla relazione del papà con la sua attuale compagna.

“E’ figlio di mio padre, quindi in realtà è un fratellastro. Ma lo considero come fosse mio fratello”, aveva detto Chiara lo scorso anno. Il bambino, che oggi dovrebbe avere 13 anni, è figlio di Marco Ferragni e della sua attuale compagna, e ha raggiunto il clan Ferragnez all’Alpe di Siusi per trascorrere le vacanze natalizie con le sorelle e i nipotini.