Giungono all’epilogo il soggiorno natalizio del clan Ferragnez. Chiara Ferragni, Fedez, i piccoli Leone, Vittoria e Edoardo, Valentina, Francesca e Riccardo Nicoletti, Marco Ferragni e Marina Di Guardo, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, hanno inscenato la loro versione di “Vacanza di Natale” sull’Alpe di Siusi, nello splendido scenario delle Dolomiti.

Ovviamente, quando si tratta dei Ferragnez, non può mancare la condivisione sui social di foto e video, con i quali il clan aggiorna costantemente i loro milioni di follower. Ma adesso è tempo di tornare a casa, e Valentina Ferragni si è affidata a Instagram per fare il proprio personale bilancio di questi giorni passati sulle Dolomiti.

Valentina Ferragni: il commovente post su Instagram

“Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi. I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme. Ho sempre pensato fosse un’utopia pensare di condividere tutto questo con entrambi i miei genitori seduti allo stesso tavolo. Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più. Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte, e ogni volta che ci salutiamo è sempre un colpo al cuore, perché guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare. Siete la famiglia che la Vale di 10 anni non si sognava nemmeno di avere, perché la realtà è ancora più bella del sogno”.

Le parole dell’influencer hanno commosso i fan, ma anche i membri del clan Ferragnez. “E’ stato il Natale più bello mai passato insieme”, ha scritto Chiara Ferragni, mentre Francesca ha commentato con tre cuori.