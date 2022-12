Alfonso Signorini, Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi si sono raccontati in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. La moglie di Paolo Bonolis, che si assenterà ancora per un’altra puntata del Grande Fratello Vip, si è espressa su una delle protagoniste di questa edizione: Antonella Fiordelisi.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti su Antonella Fiordelisi

“All'inizio ci siamo scontrate perché d’impatto è respingente, però riconosco in lei una fragilità enorme e una volontà di essere ciò a cui ha sempre ambito. Lei può fare questo e solo questo: arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere, lasciare, riprendere. Presume che sia la carta giusta, ma non lo sarà mai: lo è ai fini del reality, non credo che sarà costruttivo per la sua carriera”.

Anche Orietta Berti è entrata a gamba tesa sull’influencer campana: “Le hanno detto di non essere arrogante, che non è bella solo lei e che c'è anche la bellezza interiore, ma lei è solo esteriore”.

Giulia Salemi punge Antonella Fiordelisi

Giulia Salemi ha detto di essere molto distante dai comportamenti della vippona: “Lei è una protagonista molto utile al gioco, ben venga il suo essere impulsiva, anche se non condivido tre quarti dei suoi comportamenti. Qualcuno ha paragonato la sua storia con Edoardo alla mia con Pierpaolo, ma è diverso: non godevo nel fare ingelosire Pier, lei ha un approccio differente, gode nel provocare anche le donne.Vuole fare la chica mala, ma esagera”.

Il rapporto tra Sonia e Giulia

Sonia Bruganelli ha detto la sua su Giulia Salemi, con la quale c’è stato anche qualche battibecco: “Giulia non la conoscevo e, quando era nella Casa, non ho mai nutrito enorme simpatia, invece mi rendo conto che è una ragazza volitiva che merita di andare avanti in questo mestiere perché sarà sempre più brava e attenta. All'inizio mi sembrava che avesse un atteggiamento populistico anche a mio danno, così gliel’ho fatto notare e lei lo ha recepito, ci siamo spiegate”.