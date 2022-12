Sta nascendo un nuovo triangolo amoroso nella Casa del Grande Fratello Vip? Dopo quello composto nella passata edizione composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, quest’anno, invece, i protagonisti sono Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. L’atteggiamento della modella venezuelana nei confronti di Dal Moro sembrava essere piuttosto esplicito, ma ora sembra venuto fuori che lo abbia esclusivamente “usato” per arrivare al suo vero obiettivo: Luca Onestini.

La strategia di Oriana Marzoli

Dopo l’avvicinamento dei giorni scorsi tra Oriana e l’ex tronista veneto di Uomini e Donne, adesso sembra che la Marzoli voglia virare su Onestini. Parlando con Giaele De Donà, la venezuelana ha detto chiaramente di non volere la ship con Daniele. Ma il momento più interessante si è avuto in camera, dove Oriana parlava con Edoardo Tavassi e lo stesso Luca Onestini. La vippona ha detto di non volere Daniele perché interessata ad Onestini, e Tavassi le ha risposto che Luca non è interessato ad una ship, e quindi di buttarsi su Dal Moro, anche se è una seconda scelta.

“Ma tu sei stupido? Ma di cosa ho parlato con te l’altro giorno? Io ero contenta se lui conosceva Nicole…”, ha detto Oriana a Tavassi riferendosi a Daniele. “Ma la tua è una strategia…”, ha replicato il fratello di Guendalina. “Ma quale strategia! Lei è una che se gli piaci non gliene frega un ca**o!”, ha concluso Onestini.

Quello che i telespettatori del Grande Fratello Vip stanno facendo notare è che in tutto questo gioco è Dal Moro che viene trattato male, come una semplice figurina tra le grinfie della Marzoli.