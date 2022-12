Antonella Fiordelisi, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 26 dicembre, è stata premiata dal pubblico, risultando la preferita con una percentuale del 45%. L’esito della votazione ha sorpreso i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, certi del fatto che sarebbe stata Oriana Marzoli la concorrente preferita.

Antonella Fiordelisi, il papà lancia frecciate a Guendalina Tavassi

Meno sorpreso, invece, è stato Stefano Fiordelisi, papà dell’influencer campana. Dopo l’annuncio che la figlia sarebbe andata in nomination, ha lanciato sui social diversi appelli a favore della vippona. E dopo aver appreso che la figlia era la preferita del pubblico, ha celebrato la vittoria su Instagram. Stefano, infatti, ha lanciato frecciatine velenose a Guendalina Tavassi, che ha definito l’esito della votazione scandaloso, aggiungendo alle sue Ig story canzoni che avevano proprio come obiettivo quello di colpire la sorella di Edoardo.

Il comportamento del papà della Fiordelisi non è affatto piaciuto all’ex fidanzato della figlia, Gianluca Benincasa. Quest’ultimo, in passato è entrato nella Casa per un confronto con l’influencer, dal quale, però, è uscito con le ossa rotte. Infatti, in quell’occasione, Antonella gli ha comunicato di non provare più niente nei suoi confronti e di essere innamorata di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi, l'ex distrugge suo padre Stefano

Questa volta, a finire nel mirino di Benincasa è stato proprio Stefano Fiordelisi: “Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S. F. riprenditi! Stai facendo la collezione di figure di m*rda, quando vivrà la vita reale non ci sarà nessun televoto che la salverà, e il tuo fallimento genitoriale le avrà chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire per un’Italia intera. P. s.: le canzoni che scegli sono pessime”.