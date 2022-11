E’ stata una serata decisamente intensa per Antonella Fiordelisi. Il confronto con il suo ex fidanzato Gianluca ha scardinato le certezze dell’influencer campana, che al termine della diretta è letteralmente crollata lasciandosi andare ad un pianto disperato.

L’ex schermitrice è senza dubbio uno dei personaggi più amati e seguiti dell’intero cast del Grande Fratello Vip. La sua relazione con Edoardo Donnamaria, nata proprio tra le mura del bunker di Cinecittà, sta appassionando tantissimi telespettatori.

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto difficili per Antonella. Ha vissuto malissimo l’ingresso di Oriana Marzoli, arrivando addirittura a minacciare quest’ultima con parole irripetibili, forse gelosa della presenza della venezuelana che ha attirato l’attenzione di tutti gli uomini della Casa, e per il consiglio non richiesto ad Edoardo, che avrebbe potuto mettere in crisi il loro rapporto.

Antonella Fiordelisi, crollo emotivo dopo il confronto con il suo ex

Intanto, in virtù del fatto che all’esterno si continuava a parlare del presunto fidanzato della Fiordelisi, Alfonso Signorini ha deciso di invitarlo in puntata: Gianluca ha ammesso di essere ancora molto innamorato di Antonella, circostanza che ha mandato in crisi la vippona. Al termine della diretta, infatti, l’influencer salernitana è scoppiata in lacrime, ammettendo di aver visto il suo ex deperito e spento rispetto al solito.

“Sto mettendo a fuoco quello che è successo. Non pensavo che stesse così, non l’ho mai visto piangere in tutti questi anni. Stavo solo con lui fisicamente, e io forse ho sbagliato, dovevo limitare questo aspetto. Sto mettendo a fuoco che lui veramente non l’ha vissuta bene” ha confessato Antonella a Nikita Pelizon, che si è sfogata anche con Antonino Spinalbese. I due si sono rinchiusi in camera, mentre Edoardo Donnamaria origliava da dietro la porta (come segnalato dall'esperto di gossip Amedeo Venza). Ma come reagirà quest’ultimo all’intera vicenda? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Di certo, il gieffino, che già nutriva qualche dubbio sul rapporto con Antonella a causa delle malelingue, difficilmente dormirà sonni tranquilli.