Non è di certo un mistero che Edoardo Tavassi, protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, abbia un debole per Soleil Sorge.

Il fratello di Guendalina, dopo poche ore dal suo ingresso nel bunker di Cinecittà, ha svelato ai suoi coinquilini di essere letteralmente pazzo dell’ex gieffina. Un interesse che si era già palesato durante la partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi, e attraverso diversi commenti ad alcuni post dell’influencer italo-statunitense. E guarda caso, Tavassi ha confessato il suo debole per Soleil proprio all’ex di quest’ultima, Luca Onestini.

Edoardo Tavassi: "Soleil è il mio sogno erotico"

“E’ il mio sogno erotico – ha ammesso -. Quando l’ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Caratterialmente non so perché non la conosco bene. Quando l’ho vista sono rimasto a bocca aperta e non ero l’unico. Non saprei nemmeno descriverti che effetti mi fa. Soleil a me a impietrì. Quando ho fatto L’Isola Party ci stava lei e io ero imbambolato. Avevo davanti una donna che mi piace un botto” ha confessato ad Onestini.

Edoardo Tavassi è un vero e proprio fiume in piena, e continua negli apprezzamenti nei confronti della Sorge: “Se devo dire le mie donne dei sogni sono: Scarlett Johansson, Megan Fox e poi Soleil. Fa ridere, ma lei di viso e di corpo ha una serie di caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me ed è verissimo. No, che nun ce provo lei nemmeno mi guarda”.

La replica di Luca Onestini: frecciatina alla sua

Ma a spiazzare è stata anche la risposta di Luca Onestini: “Devi buttarti, il no al massimo già ce l’hai. Guarda che lei è stata con gente peggio di te. Sì peggiori di te, tu non ti consideri e non va bene sbagli”.

Ma a chi si riferiva Onestini? Gli indizi conducono al nome di Marco Cartassegna, con il quale Luca ha condiviso il trono di Uomini e Donne, e a causa del quale la relazione con Soleil finì, proprio mentre era impegnato al GF Vip.

Le sue parole stanno sollevando un vero e proprio polverone mediatico, e sicuramente la replica di Soleil Sorge non si farà attendere. Una stoccata, quella di Onestini, troppo importante per essere ignorata…