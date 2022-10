La carriera di Soleil Sorge è in netta ascesa. La partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello Vip, nella quale è stata protagonista del discusso triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, le ha spalancato definitivamente le porte della popolarità.

Proprio in merito al reality show di Canale 5, l’influencer e modella italo-statunitense ha raccontato aneddoti esclusivi legati al provino sostenuto per entrare nella Casa più spiata d’Italia. E lo ha fatto durante il GF Vip Party, format in onda su Mediaset Infinity, nel quale è impegnata alla conduzione con Pierpaolo Pretelli.

“Solitamente sono molto sciolta e rilassata, soprattutto quando si tratta di cose così divertenti. Invece qui ero molto tesa, cercavo di farmi un'idea di come sarebbe stato questo percorso, volevo farmi conoscere a 360 gradi senza sapere cosa aspettarmi”.

Proprio in virtù del successo avuto al GF Vip, Barbara D’Urso l’ha scelta la scorsa primavera per fare da giudice, insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style, a La Pupa e il Secchione Show. Ed anche qui Soleil Sorge si è contraddistinta per la sua lingua tagliente e per le battutine al veleno nei confronti di alcuni membri del cast.

Soleil Sorge, il video è hot. Il commento di Edoardo Tavassi

Nel frattempo, l’influencer ha fatto letteralmente impazzire i maschietti condividendo su Instagram un video in cui sponsorizza una nota azienda di intimo. Nel reel, Soleil mostra il suo lato B e indossa lingerie particolarmente sexy. Il filmato ha fatto il pieno di like, ed ha raggiunto quasi 500 mila visualizzazioni. Tra i commenti di apprezzamento anche quello di Edoardo Tavassi, ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi: “E niente… mi hai rovinato la giornata” ha scritto il fratello di Guendalina, che non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex gieffina. Fino ad ora, evidentemente, non ricambiato.