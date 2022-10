Non è sempre tutto oro ciò che luccica. Soleil Sorge sta attraversando un periodo decisamente “no”.

L’influencer italo-statunitense, che conduce il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, si è confidata con i suoi follower su Instagram, dicendo di non essere per niente serena e felice in questo momento.

La sua carriera, dopo la partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello Vip, è decollata, e tutto sta andando per il verso giusto. La stessa cosa non si può dire per la sua sfera privata. Rispondendo alle domande di alcuni follower, che le chiedevano se fosse felice e serena in questo momento, Soleil si è messa a nudo.

Soleil Sorge si mette a nudo: "Non sono per niente serena"

“È uno di quei momenti in cui non sono per niente serena né felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili” ha spiegato l’ex giudice de La Pupa e il Secchione Show, che ha aggiunto: “Ma lavoro ogni momento per la mia serenità. Cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo. Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità. Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azioni ogni giorno”.