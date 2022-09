Emergono ulteriori dettagli su quello che è stato definito il messaggio gate, la vicenda che vede come protagonisti gli ex gieffini Davide Silvestri e Soleil Sorge.

Nelle ultime ore, Silvestri è stato ospite di Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica di Radio Radio, Non Succederà Più. E durante l’intervista, ha anche parlato della sua avventura al Grande Fratello Vip e del triangolo amoroso composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. “Per me è una noia mortale parlare di questa cosa, però devo dire che sono stati geniali. No, geniali è una parola grossa. Acuti. Sono stati bravi a portare avanti questa cosa”.

Durante una diretta Instagram di The Pipol Gossip, Davide Silvestri ha chiarito i dettagli del messaggio gate. A spiegare la vicenda è stato Gabriele Parpiglia: “Davide ha detto di aver mandato un messaggio a Soleil e di non aver ricevuto risposta. Soleil al GF Vip Party ha detto che non aveva ricevuto alcun messaggio da parte di Davide. Quello che è successo ce lo dice Davide”.

Silvestri: "Non sono un bugiardo"

Ecco l’intervento di Silvestri: “La cosa è molto divertente, non dico bugie. La mia non era una polemica, ma un dato di fatto. Questo messaggio ce l’ho anche, magari non l’ha visto o le sto antipatico. Non mi piace passare per bugiardo, io il messaggio l’ho mandato. Se non ricordo male l’ho mandato subito dopo la Casa, il 30 marzo alle 14,22. Magari l’avrà perso o cancellato per sbaglio, ma io l’ho mandato. Per il resto non c’è nessun problema, la vita va avanti”.

Di Davide Silvestri si parla anche in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. In particolare, Cristina Quaranta ha commentato il percorso dell’ex vippone: “O fai come Silvestri che non si è mai esposto ed è arrivato in finale…”.