Prime confessioni, rivelazioni e “bordate” all’interno della Casa più spiata d’Italia. I primi vipponi hanno varcato la soglia della “porta rossa” da poco meno di quattro giorni, ma c’è già qualcuno pronto a scendere sul piede di guerra.

Si tratta di Patrizia Rossetti, che nel corso di una conversazione con alcuni coinquilini del bunker di Cinecittà, ha criticato duramente Alex Belli, ex gieffino protagonista nella passata edizione del triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. Secondo la conduttrice, l’attore è un uomo presuntuoso, e ritiene che sia addirittura stato un pessimo protagonista del GF Vip.

Patrizia Rossetti al veleno su Alex Belli e Soleil Sorge

“Io non ho problemi e vi faccio nomi e cognomi. Persone che lo conoscono mi hanno detto ‘lui è di una presunzione ed è talmente pieno di sé’. Il signor Alex Belli è bello, ha fatto il suo percorso e poi si è interrotto come succede nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine l’hanno capito che recitava. Lui voleva vincere il GF Vip. Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok, forse lui e Soleil (Sorge, ndr) sono stati i protagonisti, ma protagonisti antipatici. Allora se devo fare come loro preferisco non fare la protagonista. Lui è talmente narcisista e pieno di sé. Poi non è sciocco, ha cultura, ma è troppo pieno di sé. Non mi è piaciuto per nulla. Chi si espone molto a tutti i costi non è detto sia sincero e vinca. Il pubblico non è scemo”.

Siamo certi che la replica di Alex Belli non tarderà ad arrivare. Né tantomeno quella di Soleil Sorge (che conduce il GF Vip Party con Pierpaolo Pretelli), tirata anch’essa in ballo da Patrizia Rossetti.

Chissà, magari le prime reazioni si verificheranno proprio durante la seconda diretta di questa sera, giovedì 22 settembre. Siamo piuttosto certi che Alfonso Signorini coglierà la palla al balzo per alzare il livello dello scontro con l'obiettivo di far esplodere la prima polemica della nuova edizione del Grande Fratello Vip.