Tra i nuovi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Antonino Spinalbese, 27 anni, noto agli amanti del gossip per la sua relazione con Belén Rodriguez, dalla quale ha avuto la piccola Luna Marì.

Nel suo video di presentazione, l’hair stylist non poteva non parlare della sua ex compagna: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato ad un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sinceramente – ammette davanti alle telecamere del GF Vip – io non c’entravo nulla con la sua vita, e ovviamente neanche lei con la mia”.

Alfonso Signorini, durante l’ingresso di Spinalbese nella Casa, l’ha stuzzicato in diretta dallo studio: “Non hai mai citato Belén. Salutiamola che ci sta guardando e fa il tifo per te”. “Salutiamo mia figlia Luna Marì che mi riconosce. Le voglio dire che la amo, e che sono voluto entrare in Casa soprattutto per lei”.

Spinalbese: la rivelazione su Belén Rodriguez

Ed è proprio durante le prime 24 ore trascorse tra le mura del bunker di Cinecittà, che Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad alcune confidenze inedite proprio su Belén Rodriguez. “Ero preparato al fatto che potesse finire, e ho cercato sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito ad essere un padre migliore anche da solo”.

Era chiaro sin dal principio che l’ingresso di Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip avrebbe suscitato l’interesse dei tantissimi fan del programma, che adesso sono in attesa di scoprire se l’hair stylist, oggi “imprenditore creativo” (come lui stesso si è definito) si sbilancerà ulteriormente rivelando altri dettagli sulla sua relazione con la showgirl argentina, tornata nuovamente tra le braccia di Stefano De Martino, e se quest’ultima deciderà di uscire a sua volta allo scoperto.