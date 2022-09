“Sai perché ho accettato di fare l’opinionista al GF Vip? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi me ne daranno”.

Non si era affatto nascosta Orietta Berti. La cantante, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, aveva dichiarato che la motivazione principale che l’aveva spinta ad accettare la proposta di Piersilvio Berlusconi e Alfonso Signorini, era prettamente di natura economica. Ma non aveva parlato di cifre.

Orietta Berti al GF Vip: il cachet faraonico

A svelare il mistero sul cachet che percepirà la nuova opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci ha pensato Giuseppe Candela sul portale Dagospia. Sembra, infatti, che il compenso di Orietta ammonti a circa 10 mila euro a puntata. Moltiplicata per 50, che è il numero delle puntate minime previste per il GF Vip 7, il totale ammonta complessivamente al mezzo milione di euro. Una cifra “blu”, che mai nessun altro aveva percepito nella storia del reality show in onda su Canale 5.

In realtà, oltre al ruolo di opinionista alla corte di Alfonso Signorini, Orietta Berti avrà anche uno show tutto suo, di due puntate, di cui si stanno definendo i dettagli e la data per la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza nel lontano 1962.