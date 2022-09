Lunedì 19 settembre farà il suo debutto in prima serata su Canale 5 l’attesissima settima edizione del Grande Fratello Vip, che si preannuncia come la più lunga di sempre.

Si parte già alle 20,30 con il GF Vip Party, che quest’anno vede alla conduzione Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli: il format andrà in onda su Mediaset Infinity prima di ogni puntata. In studio con Alfonso Signorini ci saranno Giulia Salemi, che commenterà in diretta tutto ciò che accade sui social, e le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Proprio quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero: ecco quanto ha dichiarato la cantante sul reality show.

“Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo. L'insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e quant’altro. Riposo giusto un paio d'ore la notte. Recupero di giorno. E in auto, quando viaggio tra una città e l'altra”.

Orietta Berti: "Ecco perché ho scelto di fare il GF Vip"

Poi rivela perché ha accettato di assumere il ruolo di opinionista al GF Vip: “Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant'anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.