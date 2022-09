Il countdown è ufficialmente iniziato. Mancano ormai solo quattro giorni all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, che farà il suo debutto in prima serata su Canale 5 lunedì 19 settembre.

Alfonso Signorini ha ormai sciolto definitivamente le riserve sulla sua squadra e sui nuovi vipponi che varcheranno la soglia della porta rossa per affrontare l’avventura nella Casa più spiata d’Italia.

In studio, insieme al conduttore, ci saranno le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Ma non solo. Giulia Salemi, dopo essere stata protagonista nella quinta e sesta edizione, avrà il compito di commentare tutto ciò che circola sui social durante ogni diretta, mentre il fidanzato Pierpaolo Petrelli e Soleil Sorge saranno alla conduzione del GF Vip Party, il format streaming in onda su Mediaset Play prima dell’inizio di ogni puntata.

GF Vip 7: il cast completo

E il cast? Tanto (forse troppo) è stato detto e scritto, ma ora siamo in grado di fornirvi la rosa completa (e “quasi” ufficiale) della settima edizione del Grande Fratello Vip: Marco Bellavia; Giovanni Ciacci; George Ciupilan; Sofia Giaele De Donà; Alberto De Pisis; Daniele Del Moro; Edoardo Donnamaria; Elenoire Ferruzzi; Antonella Fiordelisi; Gegia; Charlie Gnocchi; Wilma Goich; Ginevra Lamborghini; Sara Manfuso; Carolina Marconi; Nikita Pelizon; Amaurys Pérez; Pamela Prati; Cristina Quaranta; Attilio Romita; Patrizia Rossetti; Luca Salatino; Antonino Spinalbese.