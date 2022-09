A cura di Gilda Riga

Lunedì 19 settembre riapre i battenti la casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini è pronto a sbarcare su Canale 5 con la settima edizione del Grande Fratello Vip, che si preannuncia come la più lunga nella storia del reality show.

Alfonso Signorini: "Ecco perché ho scelto Orietta Berti"

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha rivelato un po’ di novità ed aneddoti che lo hanno portato a fare determinate scelte, a partire proprio da quelle relative alle due opinionista. “Orietta era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità, perché mi ha divertito molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva. Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno, era una partner leggera, rappresentata da Orietta Berti e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma ‘Ora o mai più’: quando serve non si fa mettere i piedi in testa, e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia. Peraltro, Orietta da quando ha 15 anni dorme tre ore a notte. E dalle 23 all’1 di notte da il meglio di sé. Sonia, invece, dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano”.

Poi, Alfonso Signorini rivela tutte le novità sulla casa e lo studio: “Lo studio sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena. Altra novità: il Gf Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta. La Casa sarà nuova e molto più grande, come il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un bagno solo e la piscina. Ci sarà ancora la suite”.

Ma chi saranno i nuovi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip? “I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però dò spesso indizi sui social. Parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality”.