A cura di Gilda Riga

Manca poco al debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip, fissato per il 19 settembre, e a quello di Orietta Berti nei panni di opinionista insieme a Sonia Bruganelli.

Ma neanche il tempo di var varcare al primo vippone soglia della famosa porta rossa, che già sono iniziate le polemiche. Orietta Berti, infatti, in un’intervista al settimanale Mio, ha dichiarato di non amare molto i personaggi famosi che esagerano con l’obiettivo di farsi notare, o quelli che fanno di tutto per mettersi in mostra.

Orietta Berti, frecciatina ad Alex Belli e Delia Duran

“L’amore libero (chiaro riferimento a quello tra Alex Belli e Delia Duran, ndr) c’è sempre stato – ha detto la Berti -. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita personale”.

La reazione di Alex Belli

Parole piuttosto pesanti quelle della cantante, che mostra di non avere troppi peli sulla lingua. Manco a dirlo, è arrivata la reazione immediata di Alex Belli, protagonista del triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran nella passata edizione del Grande Fratello Vip: “Aspetto al varco la signora Berti in questa nuova stagione! Molto probabilmente non ha ancora capito su cosa si basa e si fanno i numeri in un reality show come il GF. Buona fortuna!”.

Gli animi sono già infuocati. Noi prepariamo i pop corn!