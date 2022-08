A cura di Gilda Riga

Manca un mese esatto all’inizio del Grande Fratello Vip. Eppure, la scorsa edizione che si è conclusa ormai diversi mesi fa, continua a far discutere.

Adriana Volpe a "gamba tesa" su Sonia Bruganelli

A caratterizzare le ultime ore, infatti, è stato un duro scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Quest’ultima, evidentemente, non ha ancora superato il fatto di non essere stata riconfermata come opinionista proprio al fianco della moglie di Paolo Bonolis, e l’ha esplicitato senza troppi giri di parole al settimanale Nuovo. In particolare, nel mirino dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri, la sua collega nella passata edizione del GF Vip: “Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia, e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre… Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

La reazione di Sonia Bruganelli

Parole, quelle di Adriana Volpe, che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. Ma, com’era lecito aspettarsi, non si è fatta attendere la reazione di Sonia Bruganelli, che si è affidata ad un breve ma allo stesso tempo pungente post su Instagram: “Mi risulta che Michele Guardì sia ancora in vita”. L’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip insieme ad Orietta Berti, ha liquidato per le vie brevi l’ex collega, tirando in ballo il regista de I Fatti Vostri. Una stoccata degna di un fiorettista, con la quale ha replicato in maniera diretta alle dichiarazioni di Adriana Volpe.

Nel frattempo, il prossimo 19 settembre, Alfonso Signorini farà il suo ritorno in prima serata su Canale 5. Tanta l’attesa per conoscere chi saranno i nuovi vipponi che varcheranno la soglia del bunker di Cinetittà (l’unico concorrente ufficiale è Giovanni Ciacci), in quella che si preannuncia come l’edizione più lunga nella storia del reality show.