A cura di Gilda Riga

Adesso c’è la data di debutto ufficiale: il Grande Fratello Vip tornerà in prima serata su Canale 5 lunedì 19 settembre (con il doppio appuntamento settimanale del giovedì) e Alfonso Signorini ha assicurato che anche nella nuova edizione non mancheranno i colpi di scena.

Il conduttore e deus ex machina del reality show sarà affiancato da Sonia Bruganelli, riconfermata per il secondo anno consecutivo, ed Orietta Berti, quest’ultima alla prima esperienza in assoluto nei panni di opinionista. Prende quota anche un possibile approdo di Giulia Salemi, che dovrebbe ricoprire un ruolo simile a quello di Marco Liorni durante le primissime edizioni del Grande Fratello, in versione non vip.

Ad oggi, sebbene Signorini abbia disseminato vari indizi sui social, l’unico concorrente ufficiale è Giovanni Ciacci. “Mi chiedete in tanti nuovi indizi, tra poco ne partirà uno e poi da qui a settembre ne seguiranno altri” ha spiegato il direttore del settimanale Chi attraverso il suo account Instagram. “Ma quest’anno il cast del GF Vip resterà segreto fino all’inizio del programma”.

In realtà, i nomi dei possibili vipponi sono già trapelati, e sembra quasi certa la partecipazione di Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez, Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, Elenoire Ferruzzi e Chadia Rodriguez

"Adriana Volpe ha rifiutato il GF Vip": l'indiscrezione

Ma nelle ultime ore è emerso un retroscena clamoroso. A svelarlo The Pipol Tv: “Il cast del GF Vip è avvolto per tre quarti nel mistero. Cast che avrebbe potuto ospitare nuovamente Adriana Volpe come concorrente, ma lei ha rifiutato”. E’ bene ricordare che prima di assumere il ruolo di opinionista nell’edizione 2021, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri aveva partecipato al reality l’anno precedente, per poi ritirarsi per motivi familiari.

Resta da capire se la rivelazione di The Pipol Tv troverà conferma, e se la diretta interessata, Adriana Volpe, vorrà intervenire al riguardo.