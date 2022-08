A cura di Gilda Riga

Prende pian piano forma la settima edizione del Grande Fratello Vip, che approderà sugli schermi di Canale 5 in prima serata a partire dal prossimo 19 settembre.

Dopo che sono trapelati alcuni nomi del cast (Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini ed Elenoire Ferruzzi), si conoscono anche quelli di chi condurrà GF Vip Party: l’eredità di Giulia Salemi e Gaia Zorzi sarà raccolta da Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli.

Nelle scorse settimane, però, The Pipol Tv ha annunciato che l’influencer italo-iraniana potrebbe comunque far parte della squadra capitanata da Alfonso Signorini. Ma in quali vesti? Di sicuro non come opinionista, ruolo già ricoperto da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Né tantomeno come concorrente, visto che ha già partecipato per ben due volte. E allora? A quanto pare ci sarebbe una trattativa molto ben avviata per riportare Giulia al reality show, ma con un ruolo assolutamente inedito.

Giulia Salemi inviata del GF Vip 7?

A lanciare l’indiscrezione l’esperto di gossip Amedeo Venza, secondo il quale Giulia Salemi sarà l’inviata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il ruolo assegnatole potrebbe essere paragonato a quello ricoperto in passato da Marco Liorni, storico inviato delle prime storiche edizioni del GF condotto da Daria Bignardi, quando la versione Vip non esisteva.

Ma i rumors che già circolano sul web e sui social media già stanno spaccando il pubblico. Da un lato, c’è chi fa il tifo per l’influencer e non vede l’ora di rivederla alla corte di Alfonso Signorini; dall’altro, c’è chi ritiene che la figura della Salemi sia troppo inflazionata per il GF Vip, soprattutto se si considera che, come detto in precedenza, è già stata inquilina per due volte ed ha condotto il GF Vip Party.

Nelle ultime ore, Giulia si è trovata anche al centro del gossip. Il suo compagno Pierpaolo Pretelli ha festeggiato il compleanno, e lei non gli avrebbe dedicato neanche un pensierino sui social, circostanza insolita che non è passata inosservata all’occhio attento dei follower. Si mormora che tra i due ci sia stato un litigio, ma al momento non ci sono conferme al riguardo.

Nel frattempo, Dagospia ha spifferato che Giulia e Pierpaolo potrebbero presto convolare a nozze.