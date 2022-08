A cura di Gilda Riga

Manca poco più di un mese all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 19 settembre.

Alfonso Signorini, dopo aver messo a segno il “colpo” Orietta Berti, che affiancherà Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista, è al lavoro insieme alla produzione per la composizione del cast dei vipponi che entrerà nel bunker di Cinecittà.

Simona Ventura ha ospitato il conduttore e deus ex machina del reality show nel corso della terza edizione de La Terrazza della Dolce Vita, iniziativa che si tiene in un noto hotel di Rimini. Ovviamente, non sono mancate le domande relative al GF Vip, con Signorini che si è dovuto sottoporre al giochino “acqua, fuochino o fuoco” in merito ai nomi dei possibili nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia.

“Non mi estorci un nome neanche sotto tortura”, ha detto alla Ventura. Ed in realtà non si è fatto sfuggire nulla, anche se su Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez e papà della piccola Luna Marì, si è leggermente sbottonato. “Antonino Spinalbese acqua o fuochino? Che palle! E con questo ti ho già risposto. Se mi chiedi se Pamela Prati sarà al Grande Fratello Vip ti dico fuochino, ma quello smalto rosso (il primo indizio condiviso su Instagram, ndr) non si riferiva a lei. Ginevra Lamborghini? Fuochino. Ma i veri colpi non sono stati ancora annunciati, e ce ne sono parecchi in questo cast”.

Elenoire Ferruzzi: è suo lo smalto rosso di Chanel nel primo indizio?

Giunti a questo punto, possiamo dare praticamente per certa la partecipazione di Antonino Spinalbese, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini, mentre resta ancora un grosso punto interrogativo relativo al primo indizio, quello sullo smalto rosso di Chanel. E se appartenesse a Elenoire Ferruzzi, come ipotizzato all’epoca dall’influencer Deianira Marzano?

La performer transessuale avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella Casa già nel corso della quinta edizione, ma secondo quanto riportato da Dagospia qualcuno a Mediaset avrebbe espresso molti dubbi su questa possibilità, con l’idea che sarebbe poi stata accantonata.

Sarà questa la volta buona? Staremo a vedere.