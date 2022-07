A cura di Gilda Riga

Cresce l’attesa per l’inizio del Grande Fratello Vip. Il reality show dovrebbe nuovamente approdare sugli schermi di Canale 5 a partire dal prossimo 12 settembre, con i due consueti appuntamenti settimanali (il lunedì e il venerdì).

Al timone, per la quarta edizione consecutiva, Alfonso Signorini, che sarà affiancato in studio dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Se per la moglie di Paolo Bonolis si tratta della seconda esperienza, per la cantante rappresenta un’assoluta novità il fatto di dover commentare le dinamiche e i drammi che si verificheranno all’interno del bunker di Cinecittà.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Orietta ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta di Alfonso Signorini.

“Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo – ha dichiarato la cantante -. Con il carattere che ho, non ci riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo e non ha una famiglia, a volte possa stare meglio nella Casa che fuori”.

I fan del reality non vedono l’ora di vedere Orietta Berti in vesti a lei inconsuete, ma soprattutto di capire in che modo si rapporterà con la “collega” Sonia Bruganelli, anche in virtù degli scontri che quest’ultima ha avuto per l’intera durata del programma con l’ex opinionista Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis, che sembrava non voler replicare l’esperienza dell’edizione precedente, ha invece finito per cedere alla corte serrata di Alfonso Signorini.

Orietta Berti su Sonia Bruganelli: "Capiterà di essere in disaccordo"

Sulle possibili frizioni che potrebbero generarsi con la collega opinionista, Orietta è stata piuttosto chiara: “Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose. Anche se non pensavo ci fosse da litigare con l’altra opinionista. Pensavo si potesse discutere solo con i concorrenti: magari uno che fa lo sbruffone, che si mette in mostra o che, senza volerlo, dice una cosa offensiva”.