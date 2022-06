A cura di Gilda Riga

Adesso è ufficiale: Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono le nuove opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Instagram di Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Si chiude, dunque, la lunga telenovela che ormai si trascinava già da diverse settimane sui nomi di coloro che avrebbero dovuto affiancare Signorini in studio nei lunghi mesi del reality.

GF Vip 7: doppio colpo di Alfonso Signorini

Confermato, quindi, il ritorno a sorpresa di Sonia Bruganelli, nonostante la moglie di Paolo Bonolis avesse dichiarato di non voler più ricoprire il ruolo. Alla fine, la Bruganelli, già opinionista della sesta edizione del GF Vip, ha ceduto alla corte serrata di Alfonso Signorini. Ma il vero colpaccio messo a segno dal conduttore del reality show riguarda Orietta Berti, che prenderà il posto di Adriana Volpe, e affiancherà Sonia Bruganelli al commento delle dinamiche e dei drammi che si verificheranno all’interno della casa più spiata d’Italia.

Antonino Spinalbese entrerà nella Casa?

Nel frattempo, per quanto riguarda i nomi dei possibili vipponi che faranno il loro ingresso nel bunker di Cinecittà, l’Investigatori social Alessandro Rosica ha rivelato che sarebbe ad un passo l’accordo con Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez, per la sua partecipazione alla prossima edizione del GF Vip, che partirà il prossimo 19 settembre.

Gli altri nomi “caldi” sono quelli di Asia Gianese, influencer milanese con oltre 1 milione di follower su Instagram; Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello nell'edizione condotta da Alessia Marcuzzi ed ex moglie di Daniele Interrante; Antonella Fiordelisi, ex schermitrice, influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo.