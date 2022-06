A cura di Gilda Riga

Con il passare delle settimane si fanno sempre più insistenti le voci su alcuni dei nomi dei possibili concorrenti che parteciperanno alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, andrà in onda a partire dal prossimo 19 settembre su Canale 5, e i fan non vedono l’ora di scoprire l’identità dei vipponi che si trasferiranno per diversi mesi nel bunker di Cinecittà.

C’è grossa attesa anche per scoprire chi saranno gli opinionisti in studio. Dopo quello che appariva come un definitivo passo indietro da parte di Sonia Bruganelli, adesso sembra che la moglie di Paolo Bonolis abbia nuovamente ceduto alla corte di Signorini, e potrebbe con ogni probabilità tornare a ricoprire il ruolo che l’ha vista protagonista già nella passata edizione. Ma al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe, che non sarà riconfermata. Resta dunque da capire chi sarà l’altro opinionista insieme alla Bruganelli.

GF Vip 7: spuntano i nomi dei primi vipponi

Nel frattempo, l’investigatore social Alessandro Rosica ha dato praticamente per certo l’ingresso di alcuni dei prossimi vipponi nella casa più spiata d’Italia: Chadia Rodriguez, rapper italo-spagnola; Asia Gianese, influencer milanese con oltre 1 milione di follower su Instagram; Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi ed ex moglie di Daniele Interrante; Antonella Fiordelisi, ex schermitrice, influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Inoltre, Alfonso Signorini starebbe facendo di tutto per convincere Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez.

Sempre secondo Alessandro Rosica, non ci sarà l’ingresso del giovane attore porno Max Felicitas, considerato l’erede di Rocco Siffredi. Sarà un’edizione del Grande Fratello Vip all’insegna dei single, con la produzione del reality che ha come obiettivo quello di scatenare dinamiche anche piuttosto hot che possano attirare l’attenzione dei telespettatori.