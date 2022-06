A cura di Gilda Riga

E’ fissata al prossimo 19 settembre la data di inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini è già al lavoro per scovare i prossimi vipponi che faranno il loro ingresso nel bunker di Cinecittà, ma anche per stabilire chi saranno gli opinionisti che lo affiancheranno in studio per l’intera durata del reality. A tal riguardo, secondo quanto riporta TvBlog, dovrebbe esserci a sorpresa la riconferma di Sonia Bruganelli, dopo che la stessa aveva dichiarato solo alcuni mesi fa di non voler più ricoprire quel ruolo. A quanto pare, la moglie di Paolo Bonolis, starebbe per cedere alla corte serrata di Signorini, che starebbe facendo di tutto per convincerla a tornare.

Niente riconferma, invece, per Adriana Volpe, che nella passata edizione aveva fatto coppia con la Bruganelli. Nel corso del GF Vip 6, le due erano state spesso protagoniste di battibecchi piuttosto accesi che avevano generato la nascita di diverse fazioni tra i telespettatori, che patteggiavano per una piuttosto che per un’altra.

Signorini-Sorge: incontro a Capri. Sarà lei la nuova opinionista?

Chi prenderà, dunque, il posto dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri? Nelle ultime ore è emerso un’importante indizio social che non è sfuggito ai fan del reality show in onda su Canale 5. Il deus ex machina del programma, Alfonso Signorini, dopo aver trascorso le vacanze a Mykonos proprio in compagnia di alcuni ex gieffini come Alex Belli, Delia Duran e le sorelle Selessiè, ha raggiunto l’isola di Capri per godersi ancora qualche giorno di relax in attesa di ritornare a lavoro. Il direttore di Chi è stato visto in compagnia di Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse della passata edizione del Gf Vip, nonché giudice a La Pupa e il Secchione di Barbara D'Urso.

Dopo un video pubblicato da Signorini sul suo account Instagram, proprio mentre era in compagnia della modella e influencer italo-americana, i fan si sono immediatamente scatenati, ipotizzando che l’incontro tra i due a Capri sia stato tutt’altro che casuale, e che il conduttore stia pensando seriamente di affidarle il ruolo di opinionista in coppia con Sonia Bruganelli.

Se così fosse, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio quello messo a segno da Alfonso, soprattutto perché Soleil si è distinta per la sua lingua tagliente nel corso de La Pupa e il Secchione, ricevendo gli apprezzamenti da parte del pubblico televisivo.

Vi terremo aggiornati…