A cura di Gilda Riga

Giornata di relax all’insegna del sole e del mare per Soleil Sorge.

Attraverso alcune Instagram stories, l’ex dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e giudice de La Pupa e il Secchione, reduce da una fugace apparizione all’Isola dei Famosi con Vera Gemma, ha aggiornato i follower sul suo soggiorno in costiera sorrentina, pubblicando alcuni scatti mentre si trovava in un noto stabilimento balneare di Vico Equense, località distante pochi chilometri da Sorrento.

Soleil paparazzata con un uomo in costiera sorrentina

Ma a quanto pare Soleil non era sola. Con ogni probabilità, in compagnia dell’influencer italo-americana, c’era il fidanzato di cui parlò ai tempi del Grande Fratello Vip: si tratta dell’imprenditore siciliano Carlo Domingo, figura che la Sorge ha sempre cercato di tutelare e mantenere lontano dal mondo della televisione.

A lanciare l’indiscrezione l’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto da un follower alcuni scatti della “coppia”, pubblicandoli sul suo profilo Instagram. Sono insieme in acqua, si abbracciano e si scambiano effusioni. Le immagini diffuse dalla Marzano non si prestano ad alcuna interpretazione: Soleil Sorge era in costiera sorrentina in dolce compagnia e in atteggiamenti piuttosto intimi con un uomo che non sembrerebbe essere soltanto un amico. Proprio quel Carlo Domingo, personaggio tutt’altro che estraneo ai gossippari incalliti.

“In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia”, aveva dichiarato Sorge a Fanpage.it.

Nel frattempo, la bella Soleil ha pubblicato questa mattina un breve video mentre si fa la doccia proprio mentre si trova presso il noto stabilimento balneare di Vico Equense. Doccia decisamente hot, che ha fatto immediatamente il pieno di like e visualizzazioni.