A cura di Gilda Riga

Daniela Martani si scaglia contro Soleil Sorge e le sue fandom.

L’ex concorrente del Grande Fratello, nell’edizione condotta all’epoca da Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, è nota per le sue posizioni spesso oltranziste su alcuni temi dell’attualità.

Lavorava come hostess per Alitalia, e nel 2009 diventa il simbolo della protesta contro la compagnia aerea di bandiera, tanto da essere soprannominata “La Pasionaria di Alitalia”. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la Martani compare per un po’ di tempo in televisione, spesso ospite dei programmi condotti da Barbara D’Urso. L’anno scorso ha partecipato all’Isola dei Famosi, e il suo approdo in Honduras ha suscitato non poche polemiche a causa della sua posizione in merito alla pandemia da Covid-19, alle decisioni del Governo e al vaccino. Circostanza che, come ha dichiarato la stessa Martani, le è costata il licenziamento da Radio Kiss Kiss nel programma Pippo Pelo Show, in onda tutte le mattine sull’emittente dalle 7 alle 9. I vertici aziendali, però, hanno dichiarato che si trattava di un contratto in scadenza naturale, e che la decisione di non rinnovarlo era stata presa già diversi mesi prima dall’editore. Quindi nessuna relazioni sulle esternazioni dell’ex gieffina sul Covid.

Daniela Martani, che attacco a Soleil Sorge: "Senza talento. Antipatica e saccente"

Nel frattempo, Daniela Martani è tornata all’attacco. Questa volta nel suo mirino è finita Soleil Sorge, influencer, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e giudice de La Pupa e il Secchione Show. Soleil ha fatto il suo ingresso con Vera Gemma nell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, e per entrambe si tratta della seconda partecipazione. La Martani ha colto la palla al balzo per “sputare” veleno sulla Sorge: “E niente, ormai la buttano in tutti i reality. Una completamente priva di talento e pure insopportabile. Antipatica, saccente e supponente”.

Ma la pasionaria non si è fermata qui. Si è infatti scagliata anche contro le fandom di Soleil: “I fandom dei personaggi famosi, vabbè diciamo famosi (riferendosi alla Sorge, ndr), mi hanno fatto sempre molta tenerezza, perché appena gli tocchi il loro beniamino diventano pazzi come dei bambini a cui hanno tolto le caramelle. Per fortuna che questi fandom io non li ho, perché ho la capacità di difendermi da sola e non ho bisogno di loro”.