A cura di Gilda Riga

Soleil Sorge è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più chiacchierati del momento.

Miss Italia, Pechino Express, Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip ed infine La Pupa e il Secchione Show come giurata: il curriculum dell’influencer nata a Los Angeles fotografa in maniera palese il suo excursus nel mondo del piccolo schermo, caratterizzato quasi nella sua totalità dalla partecipazione ai reality show.

In una lunga intervista rilasciata a fanpage.it, Soleil Sorge si racconta a tutto tondo, parlando anche della storia d’amore con Alex Belli che ha appassionato il pubblico televisivo e quello social. “Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico” ha spiegato la modella e influencer.

La fine della relazione con Alex Belli

Poi la fine della relazione: “La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l'amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone”.

La Sorge afferma che con Alex Belli si è interrotto qualsiasi tipo di rapporto: “Mi dispiace sia finita così. Non sono rimasta più in contatto con lui, a differenza di altri membri del cast del GF Vip come Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Katia Ricciarelli con i quali ci sentiamo e scambiamo messaggi”.

Soleil è passata da essere concorrente di reality come Pechino Express e Grande Fratello Vip a giudice de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. Lo step successivo sembra essere quello di condurre un programma tutto suo: “È sempre stato il mio sogno nel cassetto, dagli studi alle prove in cameretta, a condurre per i miei peluche, fino alle esperienze da moderatrice di questi ultimi anni. In realtà me lo auguro, non vedrei l'ora”.

Soleil Sorge e il fidanzato misterioso

Poi un passaggio sulla sua vita sentimentale. Prima di entrare al GF Vip Soleil Sorge dichiarò di avere una relazione con un personaggio misterioso: “E’ così, e la storia prosegue. Ma in un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia”.