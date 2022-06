A cura di Gilda Riga

Soleil Sorge torna all’attacco sui social. Questa volta, a finire nel mirino dell’influencer e modella italo-americana, sono alcune testate giornalistiche online e gli “odiatori” da tastiera.

Attualmente impegnata come special guest all’Isola dei Famosi insieme a Vera Gemma, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e giudice dell’ultima edizione de La Pupa e Il Secchione Show, ha condiviso su Instagram alcune stories in cui si scaglia contro “certa” stampa e gli haters: “Nella noia abissale di questa quarantena – dice Soleil – ogni tanto mi soffermo anche a leggere qualche articolo sul quale normalmente sorvolerei, perché in fondo è divertente sentire cosa hanno da dire anche gli haters. Alcuni mi fanno morire dal ridere, altri mi lasciano perplessa, soprattutto quelli che dietro all’hating fanno il mestiere di giornalista e scrivono per qualche testata. Mi chiedo cos’è quella cosa che spinge a raccontare notizie finte: in fin dei conti è semplice informarsi! Ma se non avete informazioni corrette, come pensate di poter informare?”.

Soleil Sorge contro gli haters: "Abbiate più dignità"

La Sorge è un vero e proprio fiume in piena, e non le manda a dire neanche a chi approfitta dei social media per criticarla: “State lì a perdere tempo e a commentare tutti incarogniti la vita e i fatti altrui. Non oso immaginare il karma che vi ritrovate! Anche se devo dirvi che rarissime volte riesco a trovare anche delle critiche costruttive per migliorare me stessa, ed io ve ne sono estremamente grata. Però, mi raccomando, abbiate un po’ più di dignità”.

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste di questa stagione televisiva. Prima la partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, poi quella come giudice a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso. In entrambi i casi non sono mancate polemiche, litigi e drammi, che continuano a protrarsi nonostante i due reality siano ormai terminati da un pezzo. Ed ora, il ritorno di Soleil all’Isola dei Famosi, seppur solo come ospite, ha nuovamente scatenato i suoi detrattori. Ultima tra questi, l’ex gieffina e naufraga Daniela Martani, che di recente ha definito la Sorge insopportabile e senza talento.