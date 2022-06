A cura di Gilda Riga

Con il passare dei giorni spuntano nuove indiscrezioni sui possibili componenti del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe andare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 19 settembre.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti al GF Vip?

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, il conduttore e autore del programma, Alfonso Signorini, sarebbe pronto a fare “carte false” pur di assicurarsi due amatissimi personaggi di Uomini e Donne. Si tratta di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ex fidanzati tra i più discussi del seguitissimo dating show di Maria De Filippi.

E’ già da diverso tempo che si ipotizza un possibile addio di Gemma ad Uomini e Donne, ed accettare la proposta del GF Vip potrebbe rappresentare l’occasione giusta per mettere la parola fine alla sua esperienza nel programma pomeridiano di Canale 5.

Signorini, con l’obiettivo di “movimentare” fin da subito le dinamiche interne alla casa più spiata d’Italia, starebbe pensando di “ingaggiare” anche Giorgio Manetti, vecchia fiamma della Galgani. Ma, secondo alcuni rumors, l’ex cavaliere (che è tornato single da pochi mesi) sarebbe titubante per via del lunghissimo periodo da trascorrere a Cinecittà, anche se in realtà ci starebbe facendo più che un pensierino. Senza considerare che un’eventuale partecipazione al reality show porterebbe con sé una serie di benefici sotto l’aspetto economico e anche professionale.

Nell’attesa di conoscere ulteriori novità al riguardo, sul web è spuntato il nome di quello che potrebbe essere il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che si tratti di Guendalina Canessa, già gieffina in occasione dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, ed ex moglie di Daniele Interrante.

GF Vip 7: i nomi dei possibili componenti del cast

- Antonio Razzi, ex senatore. Ha partecipato anche a Ballando con le Stelle;

- Gigliola Cinquetti, cantante;

- Antonio Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez;

- Alvaro Vitali, attore;

- Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, hair stylist e giudice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione;

- Manuela Arcuri, attrice;

- Vera Gemma, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e il giovane fidanzato Jeda;

- Antonella Fiordelisi, ex schermitrice, influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo;

- Pamela Prati, showgirl;

- Patrizia Groppelli, opinionista tv e compagna di Alessandro Sallusti;

- Asia Gianese, influencer;

- Max Felicitas, attore porno;

- Brenda Asnicar, attrice argentina;

- Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio.