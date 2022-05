A cura di Ludovica Ragonesi

Il treno dei reality show corre veloce.

In vista della programmazione del prossimo palinsesto televisivo per la stagione invernale, si comincia a lavorare sui programmi che sono il cavallo di battaglia delle reti Mediaset.

Primo fra tutti, il Grande Fratello Vip, guidato dall’inossidabile Alfonso Signorini.

Signorini è senza dubbio il re del gossip. Il famoso giornalista prestato alla tv, ha avuto da sempre fiuto nello scegliere i suoi “vipponi” da rinchiudere all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il reality show infatti, non può reggere per così tanti mesi, senza che i suoi concorrenti contribuiscano a rendere più vivaci e movimentate le dinamiche all’interno del format.

Ecco dunque che per la prossima edizione, si fanno già i primi nomi dei probabili concorrenti.

Laura Maddaloni e Asia Gianese al GF Vip?

Una delle protagoniste assolute dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, è stata senza dubbio Laura Maddaloni, ex judoka e moglie dell’ex pugile Clemente Russo.

Laura, durante la sua permanenza sull’isola honduregna, ha dato il meglio (o il peggio) di sé, non risparmiandosi mai nell’accendere polemiche tra i naufraghi compagni d’avventura.

Non che essere polemici e litigiosi sia un punto a favore, ma la sincerità e la schiettezza senza fingere buonismo a favor di telecamere, sono da sempre viste come qualità fondamentali per le dinamiche dei reality show.

Il marito della Maddaloni, Clemente Russo, non è nuovo all’esperienza all’interno della casa di Cinecittà, anche se il ricordo della sua permanenza nel programma non è dei più felici: Clemente fu infatti squalificato per affermazioni offensive ed eticamente inaccettabili.

Sebbene l’ex pugile abbia dichiarato di non voler vivere nuovamente una situazione del genere, si è lasciato sfuggire l’indiscrezione secondo cui potrebbe invece aprirsi una trattativa per inserire la moglie all’interno del programma.

Un’altra vip di cui si è fatto il nome è l’influencer Asia Gianese, non proprio famosa al grande pubblico, ma balzata agli onori della cronaca per aver parcheggiato la sua auto davanti al Duomo di Milano.

L’influencer da un milione di follower si divide tra Milano e Dubai, che definisce la sua seconda casa.